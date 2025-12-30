Новый туристический сбор собираются ввести в Непале

© tourdom.ru

Власти Непала собираются ввести новую систему платы для альпинистов на Эвересте. По словам чиновников, с каждого туриста будет взиматься невозвратный сбор за уборку, который пойдет на создание контрольно-пропускного пункта во втором лагере, а также на оплату работы горных рейнджеров. Эти рейнджеры будут подниматься на высокие участки горы и следить за тем, чтобы альпинисты забирали с собой весь мусор.

Представители Министерства туризма уточнили, что сумма, скорее всего, составит 4000 долларов с человека – столько же, сколько раньше требовалось внести в качестве залога. Новый порядок вступит в силу после одобрения парламентом.

Мингма Шерпа, председатель муниципалитета Пасанг Лхаму, рассказал, что местные шерпы добивались таких изменений многие годы.

«Система залогов не работала: нам неизвестно ни одного случая наказания за оставленный мусор. Специального фонда для уборки не было, а теперь эта невозвратная плата создаст средства для организации работы по очистке и контролю», – объяснил он.

Ранее в Непале пробовали стимулировать альпинистов возвращать мусор с горы через систему депозитов. Туристы вносили 4000 долларов, которые возвращались только при условии, что они спустят с собой не менее 8 кг отходов. Цель была очевидна: очистить Эверест, где, по оценкам, накоплено около 50 тонн мусора.

Но программа оказалась неэффективной. Через 11 лет ее закрыли: мусора стало только больше, а система депозитов превратилась в «административное бремя», рассказал Би-би-си директор департамента туризма Химал Гаутам. Большая часть залогов возвращалась, значит, большинство альпинистов всё же приносили мусор, но в основном из нижних лагерей.

«Из высоких лагерей туристы обычно спускают только кислородные баллоны. А палатки, банки, коробки остаются на месте. Поэтому количество мусора растет», – говорит Тшеринг Шерпа, исполнительный директор Комитета по контролю за загрязнением окружающей среды Сагарматхи.

По его словам, один альпинист оставляет на горе до 12 кг отходов за 6 недель восхождений и акклиматизации.

Кроме того, прежние правила сами по себе были ошибочными: туристы должны были забрать меньше мусора, чем производили. Основная проблема заключалась в отсутствии контроля:

«За исключением контрольно-пропускного пункта над ледопадом Кхумбу, никто не следит за действиями альпинистов», – добавляет Шерпа.

Теперь власти Непала надеются, что новая система невозвратной платы и усиленный контроль рейнджеров позволят наконец реально справляться с мусором на Эвересте.