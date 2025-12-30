В Грузии ввели новые правила для въезда в страну

С 2026 года поездка в Грузию для большинства иностранцев будет возможна только при наличии медицинской страховки. Это изменение, утверждённое правительством страны, направлено на повышение финансовой защищённости туристов и разгрузку местной системы здравоохранения. Об этом пишет Sputnik Грузия.

Согласно постановлению правительства, страховка не нужна будет лишь лицам, въезжающим в страну по дипломатическим, служебным паспортам, представителям аккредитованного в Грузии дипкорпуса и представителям международных организаций.

Кроме того, каждый въезжающий обязан будет предъявить страховой полис, действующий на весь срок пребывания в стране. Документ может быть оформлен как в грузинской, так и в иностранной страховой компании, но минимальное покрытие должно составлять не менее 30 тысяч лари (около 11,1 тысячи долларов США).

Отмечается ,что полис должен быть составлен на английском или грузинском языке, а срок его действия не может превышать одного года. Это правило коснётся всех категорий въезжающих, за исключением узкого круга лиц: дипломатов, сотрудников международных организаций и лиц, использующих служебные паспорта.