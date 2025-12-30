Место рождения россиян стало поводом для отказа во въезде в Грузию

Нескольким россиянам, прилетевшим из Москвы в Батуми на Новый год, отказали во въезде в Грузию. Причиной стало место их рождения. О произошедшем редакции TourDom.ru рассказала одна из подписчиц.

© tourdom.ru

В Грузии ее знакомые планировали провести новогодние каникулы вместе с сыном и невесткой, которые приехали туда из Германии. Однако встреча не состоялась: «В страну их не пустили, как и еще четверых пассажиров с того же рейса. Выяснилось, что все они родились в присоединенных к России регионах – в Крыму или Луганске».

Журналист TourDom.ru ознакомился с информацией для въезжающих на сайте МИД Грузии. В списке ограничений, опубликованных в «правовых гарантиях безопасности российских граждан», указано, что запрещено посещать Абхазию и Южную Осетию не с территории Грузии. По действующему в стране закону при наличии такой отметки иностранцу грозит ответственность за «незаконный переход границы»: штраф до 5 тыс. лари (около 144 тыс. руб. – Ред.) или лишение свободы на срок до 5 лет.

При этом информации о возможном запрете на въезд для россиян, родившихся в Крыму или на новых российских территориях – в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, на сайте МИД нет. Официальных разъяснений властей Грузии по этому поводу также не поступало.

Тем не менее сообщения о подобных инцидентах регулярно появляются в соцсетях и СМИ. Основанием для отказа может стать не только место рождения, но и место оформления паспорта, если он выдан на территориях, присоединение которых к России Грузия не признает. Например, у жителей Севастополя грузинский офицер попросил украинские паспорта. «Мы объяснили, что у нас российские документы, выданные в Херсонской области. “Это Украина”, – заявил сотрудник и вручил нам уведомление о пожизненном запрете на въезд. Сказал, что мы представляем угрозу для Грузии».

Опытные путешественники советуют в таких случаях оформлять загранпаспорт в Краснодарском крае. «Процесс займет время, но зато вопрос будет решен на 10 лет».

Однако иногда эта уловка не срабатывает. «Я родился и прописан в Крыму. Специально оформил новый документ в Свердловской области. В итоге получил отказ из-за места рождения, возвращаюсь в Ереван», – рассказал один из туристов.

Ранее, в июле 2024 года, «ТурДом» сообщал, что нескольких детей, родившихся в Республике Крым, не пустили в Грузию. Вместе с ними автобус вынуждены были покинуть и их родители.