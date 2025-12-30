За трагедию в Таиланде российским туристам пришлось заплатить миллионы рублей

© tourdom.ru

В тайском городе Канчанабури произошла трагедия, которая могла обернуться многолетним заключением для туристов из России. Во время отдыха Денис и Людмила ехали на машине и обгоняли мопед, который двигался слишком медленно. В какой-то момент они задели скутер и буквально вытолкнули его на встречную полосу – прямо под колеса пикапа. Мужчина на мопеде погиб на месте.

Видео с места ДТП опубликовал Mash: на записи видно, как пара не успевает среагировать, мопед теряет управление, и всё происходит мгновенно. Тайская полиция квалифицировала случившееся как убийство по неосторожности с отягчающими обстоятельствами: у Дениса не было водительских прав. По закону за это грозило до 10 лет тюрьмы.

Сбежать молодые люди не могли: их загранпаспорта оставались в залоге за мопед. Но местные сразу дали понять, что можно «урегулировать» вопрос деньгами. Сумма оказалась огромной: 600 тыс. батов за жизнь мужчины, 50 тыс. батов за ремонт скутера и ещё 700 тыс. батов штрафа за отсутствие прав. Денис и Людмила вынуждены были заплатить – в итоге сумма составила около 3,3 млн руб.