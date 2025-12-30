Полсотни туристов остались без оплаченных новогодних туров

Около 50 клиентов серф-школы Surfway Moscow остались без оплаченных новогодних туров. Как рассказали пострадавшие туристы редакции TourDom.ru, они уже подали коллективное заявление в полицию и Роспотребнадзор, а также направили досудебные претензии.

На данный момент известно, что клиенты Surfway Moscow планировали отправиться 26–27 декабря на Бали, Филиппины и в Марокко. Часть из них уже на месте узнали, что отели, серф-инструкторы и трансфер не оплачены. При этом некоторые путешественники даже не смогли улететь за границу, так как билеты на них не были выкуплены.

Стоимость туров составляла от 150 до 500 тыс. руб. с человека. Многие туристы уже за границей вынуждены оплачивать гостиницы повторно и приобретать обратные билеты.

Руководитель Surfway Денис Дрогайкин сначала обещал вернуть клиентам деньги. Но не назвал конкретных сроков. При этом директор фирмы объяснил проблемы «расколом в команде». Далее в телефонном разговоре Денис Дрогайкин заявил, что обращение в полицию «создаст туристам проблемы».