Названы сроки открытия моста в КНДР из Приморья

Туристическое сотрудничество Приморья с КНДР в 2025 году показало положительную динамику. Об этом в интервью «ФедералПресс» рассказала министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

© РИА "ФедералПресс"

По словам Натальи Набойченко, в этом году в составе групп из Владивостока в Северную Корею отправилось почти 4000 человек, около 170 детей отдохнули на летних каникулах в лагере. Туроператоры предлагают разнообразные маршруты – от горнолыжных курортов до морского побережья, есть даже возможность встретить новогодние праздники в КНДР. Программы расписаны до конца 2026 года.

«Развитие туризма с КНДР имеет положительную динамику. Спрос на туры в Северную Корею есть», – отметила Набойченко.

На конец мая – начало июня запланирован второй международный детский фестиваль «Яркие бутоны дружбы», также планируется развивать научный туризм с организацией встреч российских и северокорейских ученых.

Что касается въезда граждан КНДР в Приморье, то пока это преимущественно деловые визиты, торговые, спортивные и культурные обмены. Однако сейчас прорабатывается вопрос приема туристических групп из Северной Кореи.

Серьезным стимулом для развития туризма станет новый автомобильный мост через реку Туманная.

«Мост должен быть готов к лету 2026-го. Он призван помочь увеличить и турпоток из России в КНДР, и объемы торговли между странами», – пояснила министр.

С запуском моста туристы смогут весь путь проделывать на автобусе без пересадок, что сделает поездки максимально комфортными.