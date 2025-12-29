В «пятерку» за 200 тысяч: как выгодно отдохнуть на Пхукете

В системах онлайн-бронирования уже практически нет предложений туров на таиландский курортный остров Пхукет с вылетами из Москвы до Нового года. Между тем у туристов, готовых отправиться на отдых сразу по окончании каникул, есть возможность неплохо сэкономить. На площадке Tourvisor мы обнаружили несколько вариантов, укладывающихся в бюджет до 200 тыс. руб. за двоих, причем в востребованных отелях категории от 4*. Например, 7 ночей в Seaside Naithon Phuket 4* (гостиница расположена в 100 м от моря) обойдутся в 182 тыс. руб. – номер standard, отправление из Москвы чартером AZUR air 14 января.

© tourdom.ru

За 192 тыс. руб. можно купить на ту же дату вылета недельный тур в The Beachfront Hotel Phuket 4* (50 м до пляжа Раваи), номер superior, с завтраками.

А на пляже Патонг за 196 тыс. руб. реально остановиться в отеле Phuket Graceland Resort 4*.

В бюджет до 200 тыс. руб. укладывается и отдых в популярном пятизвездочном комплексе Wyndham La Vita Phuket – 199 тыс. руб. Правда, до моря придется прогуляться 400 м.

Чуть дороже заявленной ценовой планки туры в Marina Gallery Resort Kacha Kalim Bay 5* – 201 тыс. руб. за неделю на двоих, а также в Lalynn Resort & Villas 5* – 208 тыс.

На период сразу после новогодних каникул традиционно приходится некоторое снижение туристической активности. Чтобы поддержать продажи, отели дают спецпредложения на отдельные даты, а туроператоры транслируют их в стоимость туров. Следующий после зимних праздников всплеск спроса на отдых в Таиланде и на Пхукете в частности ожидается в китайский Новый год. В 2026-м он будет отмечаться с 17 февраля по 3 марта. В это время в королевство поедет большое число туристов из Китая, в популярных отелях могут быть проблемы с подтверждением номеров.