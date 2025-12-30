Особняк Майкла Джордана станет туристическим аттракционом

Покупатель особняка Майкла Джордана в Чикаго стоимостью $ 9,5 млн, хочет превратить эту собственность в постоянную туристическую достопримечательность после отказа от неудачной попытки создать на её основе таймшер стоимостью $ 1 млн за долю, сообщили в Daily Mail.

