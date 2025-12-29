МИД попросил туристов не путать ведомство с туроператорами

Российские туристы за границей все чаще обращаются к дипломатам за решением проблем, которыми занимаются не консульства, а туроператоры. Об этом рассказал журналистам директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в преддверии новогодних праздников.

© МИД РФ

Он пояснил, что дипучреждения не уполномочены финансировать расходы на медицинские или юридические услуги, бронировать гостиницы или билеты, а также предоставлять займы. Не в их компетенции находится и оформление виз в страну пребывания.

Вместе с тем дипломат отметил, что граждане могут получить информационную поддержку. На сайтах загранучреждений, консульского департамента и ДСКЦ МИД России опубликованы контакты проверенных адвокатов и юридических фирм за рубежом, к которым можно обратиться за правовой помощью.

Наиболее частыми причинами для обоснованного обращения в консульства, по словам Алексея Климова, остаются утрата документов, задержание иностранной полицией, дорожные аварии и необходимость медицинской эвакуации. В таких случаях экстренную связь с дипломатами можно установить по телефонам и адресам электронной почты, указанным на официальных сайтах учреждений.

Директор департамента напомнил о ключевых функциях консульской службы. При задержании россиянина за рубежом дипломаты содействуют связи с родственниками и следят за соблюдением процессуальных норм. В случае утраты паспорта консульство оформляет свидетельство на возвращение – временный документ, удостоверяющий личность для въезда в Россию.