Российской туристке грозит спецтюрьма в Таиланде

Туристке из России, которая оставила собаку в машине на жаре в Таиланде грозит спецтюрьма, а ее семилетнему ребенку детский дом. Семью ищет полиция. Об этом пишет Mash.

© Московский Комсомолец

По информации телеграм-канала, россиянка ранее вместе с дочерью и бойфрендом пыталась ночью купить наркотические растения на нелегальной точке.

Ее спутнику тогда пробили голову мачете, он попал в депортационную тюрьму.

Однако несколько дней назад девушка заперла своего чихуахуа в машине. Неравнодушные местные жители обратились в полицию — там выяснили, что россиянка находится в королевстве дольше положенного.

Туристку вместе с дочерью теперь могут отправить в спецтюрьму или детдом, их ищут правоохранители.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда де-факто закрыли для российских туристов въезд в страну через сухопутные границы с соседними государствами. Об этом свидетельствуют сообщения путешественников и данные Telegram-канала Baza.