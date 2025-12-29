Как путешествие: что презентуют регионы для туристов на выставке «Моя Беларусь»

Наиболее знаковые достопримечательности и разнообразные виды отдыха - от экологического до оздоровительного - открывают для друзей из Союзного государства и путешественников из различных уголков мира масштабная выставка "Моя Беларусь". Она презентует накануне Нового года всю красоту и богатство Синеокой.

Прежде всего, свидетельствуют обозреватели БЕЛТА, на площадке Брестской области привлекает внимание уменьшенная копия главного входа в Брестскую крепость в виде звезды с мультимедийным экраном в центре. А вот среди объектов промышленного туризма - "Гранит" и карьер "Микашевичи", который признан одним из самых больших месторождений строительного камня на европейском континенте. Хотя главная фишка, поясняют организаторы, состоит не в его размерах, а в журчащих по скалистым ступеням водопадам, которые вызывают восторг у туристов.

Мемориальный комплекс "Хованщина" удивляет гостей огромной елью, у которой и детишек, и взрослых встречал партизанский Дед Мороз. Как рассказали сотрудники местного музея, детали жизни и быта на партизанской земле позволяют почувствовать, как сражалась непокоренная республика.

Витебская область акцент сделала на атрибутику "Славянского базара", художественного наследия Марка Шагала и православные святыни. Посетители могут оценить реплики местных арт-объектов в натуральную величину: готовый к рукопожатию "Вежливый фонарь", скамейку-мозаику, мини-макет древнего города.

Окунуться в эпоху Средневековья позволяет знакомство и с летописью Гродненского региона. На стендах выставки представлены, в частности, Лидский, Новогрудский, Гродненский и Мирский замки, Свято-Успенский Жировичский монастырь. Привлекают и предметы археологических раскопок, а также выставка художественных изделий из стекла.

Организаторы решили на этот раз разделить пространство Минской области на две зоны. Одна из них посвящена архитектуре и культурному наследию, вторая - инновациям. На светодиодном экране, работающем в интерактивном режиме, демонстрируются видео о духовных святынях и туристических жемчужинах области. Представлена галерея макетов "Минщина многоконфессиональная", фрагмент слуцкого пояса, белорусская дуда, ивенецкая керамика.

Благодаря VR-станциям можно совершить виртуальное путешествие в средневековый Воложин и древний Заславль. Также можно увидеть вращающуюся витрину с моделью многотонного БЕЛАЗа, протестировать тренажерный комплекс вагона "Беларуськалия". С новыми услугами и экскурсиями знакомит гостей музей-заповедник "Несвиж".

Зато белорусская столица включила несколько проектов, в которых отражены векторы образования, городской культуры, творчества и ярких молодежных инициатив. Гостям предлагают поучаствовать в мастер-классах, разглядеть костюмы, реквизит и элементы декораций из белорусских фильмов "Классная" и "Переломный момент". Интерес и облик столицы, раскрытый в макетах знаковых объектов, включая музей истории Великой Отечественной войны, площади Победы и мемориального комплекса "Тростенец".

Меньше двухсот километров разделяет два областных центра - Гомель и Могилев. Но в каждом из них есть и свои исторические традиции, и своя уникальность. На столичном вернисаже они продемонстрировали богатство достопримечательностей, представили обряды и праздники, знаменитое включая "Купалье" в Александрии. Кстати, центральное место в экспозиции заняли макеты Гомельского государственного цирка, дворцово-паркового ансамбля в Жиличах. Также презентован недавно открывшийся музей Славы Могилевщины.

Словом, масштабная экспозиция, резюмирует агентство, выстроена как большое путешествие по шести регионам страны голубых озер. Поэтому и стенды объединены общим визуальным стилем - белорусской вытинанкой, традиционным искусством вырезания из бумаги, включенным в минувшем году в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.