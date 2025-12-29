Турпотоку из России на Филиппины предсказали дальнейший рост

Число поездок из России на Филиппины за январь – ноябрь 2025 года превысило результат 2024-го. По данным Минтуризма республики, страну посетили 27 460 граждан РФ. Об этом сообщил РИА «Новости» посол России на Филиппинах Марат Павлов. Дипломат прогнозирует дальнейший рост в 2026 году. В качестве фактора он назвал запуск авиакомпанией «ИрАэро» прямых чартерных перелетов на Боракай (провинция Аклан) из Иркутска и Хабаровска, стартовавших в конце октября. Среди направлений, формирующих спрос, Марат Павлов выделил Себу, Бохоль и Палаван. Условия въезда остаются важным драйвером: гражданам России не требуется виза на пребывание на Филиппинах сроком до 30 дней.

