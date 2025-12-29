Турист за ошибку наказал судебных приставов на 250 тысяч рублей

Турист отсудил у Федеральной службы судебных приставов более 250 тыс. руб. из-за того, что его ошибочно не выпустили за границу, и в результате сгорел тур.

На жителя Барнаула Владимира Д. еще в 2021 году были наложены ограничения на выезд из-за исполнительного производства. В августе 2024-го он вопрос с судебными приставами закрыл, дело прекратили и ограничения должны были снять. Однако в ноябре, когда Владимир собрался за границу в туристическую поездку (в судебном постановлении не указывается, куда именно), пограничники из России его не выпустили.

Как выяснилось, произошло это из-за технической ошибки – информация от судебных приставов о закрытии исполнительного производства в погранслужбу была отправлена, но не дошла, поэтому на момент вылета за границу турист числился в базе должников.

В итоге справедливость пришлось искать в суде. И она восторжествовала. Суд пояснил, что судебным приставом-исполнителем в этом случае в обязательном порядке должно быть получено уведомление от Пограничной службой ФСБ России о принятии информации к исполнению. Без него обязанность о снятии ограничения на выезд не может быть признана исполненной.

Приставы не были согласны с решением, но турист выиграл процесс вначале на районном уровне, затем еще в двух инстанциях. Из бюджета ему должны возместить 222 тыс. руб. убытков, компенсировать моральный вред (30 тыс. руб.) и расходы на услуги представителя (35 тыс. руб.).

Подобный случай не единичный. Информационная система периодически дает сбой. И юристы рекомендуют к этому вопросу относиться очень внимательно. Во-первых, о наличии запрета нужно подумать задолго до предполагаемого выезда за границу и своевременно погасить долги. Во-вторых, через день-два после того, как вопрос будет урегулирован, желательно и даже необходимо позвонить в региональное УФССП, чтобы убедиться, что ограничения на выезд действительно сняты.

Добавим, что проблема невыезда за границу из-за просроченной задолженности в нашей стране стоит остро. Так, по последним данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, со сложностями при пересечении границы на Новый год могут столкнуться около 8 млн россиян.

Ранее мы написали, что турист из Челябинска выиграл суд у приставов из-за неправомерного ограничения на выезд. Оказалось, что его ошибочно присоединили к сводному производству другого должника.