Очереди на границе ЕС с Россией допекли туристов

Очереди по 14–16 часов на границе между Эстонией и Россией перед Новым годом настолько допекли туристов, что они назвали это место позором Европейского союза. И потребовали, чтобы Еврокомиссия и власти Эстонии немедленно исправили ситуацию.

Люди неоднократно через прессу обращались к чиновникам с просьбой решить проблему, но всякий раз получали ответ, что пункт работает в штатном режиме. Теперь возмущенные путешественники создали петицию, обвинив власти Эстонии в цинизме «на государственном уровне» и намеренном создании условий, при которых ожидание становится мучительным и даже опасным.

«Это криминальная зона: здесь расцвела нелегальная торговля местами. Вспыхивают драки, приезжает полиция, но система, порождающая этот хаос, не меняется», – заявляют авторы.

По их словам, все началось в 2022 году, когда закрыли КПП «Нарва-2» (Парусинка) – им в основном пользовались местные жители, оставив «Нарву-1» для туристов. В мае 2024-го в единственном пункте отменили круглосуточный режим работы, а в августе ввели тотальный контроль, начав тщательно досматривать все сумки и чемоданы. «Ни навесов от непогоды, ни скамеек, ни туалетов, ни воды. Мы стоим на ногах в мороз и под дождем по 10–12 часов. Оставлять людей (в том числе граждан ЕС) в таких условиях – прямое нарушение ст. 1 Хартии основных прав ЕС о человеческом достоинстве», – пишут авторы петиции.

Обращаясь к Европейской комиссии и правительству Эстонии, они требуют немедленно вернуть возможность круглосуточного перехода границы, внедрить электронную очередь, установить капитальные или временные навесы по всей линии ожидания и обеспечить путешественников элементарными удобствами.

Кроме того, они призывают провести официальное расследование, чтобы выявить причины сложившейся ситуации и публично представить план по решению проблемы.

Отметим, что многие пользующиеся этим переходом хотя и возмущаются происходящим, подписывать петицию не торопятся. Одни боятся персональных санкций со стороны эстонских пограничников. Другие опасаются масштабных последствий: «Разозлятся и закроют границу». Третьи считают, что изложенных требований недостаточно. По их мнению, еще необходимо «перестать вручную перерывать каждый чемодан (сканер на российской стороне быстрее в 20 раз) и снова открыть для местных "Парусинку"».

