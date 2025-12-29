В Японии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Перу, есть пострадавшие. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны. Сейсмособытие зафиксировали в ночь на воскресенье. Эпицентр в находился в 94 км юго-восточнее города Трухильо. Очаг землетрясения располагался на глубине 66 км. В результате ЧП получили ранения как минимум 25 человек, 12 из них остаются в медицинских учреждениях. Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане у северных Курил, пишет 360.ru.