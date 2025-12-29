Россияне не могут попасть в популярную у туристов страну

Россиян перестали пускать в Таиланд из-за ужесточения правил въезда на фоне конфликта с Камбоджей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О проблемах рассказал 20-летний блогер Павел Викулов из Санкт-Петербурга. Сперва он две недели жил в Камбодже, а после купил в Лаосе автобусный билет до Бангкока — маршрут пролегал через сухопутную границу. На лаосской стороне молодого человека быстро пропустили и отправили к тайскому пункту пропуска. Там Викулова и остальных граждан, которые не являются жителями Юго-Восточной Азии, направили на дополнительную проверку.

Образовалась очередь. В ней пограничники ходили между людьми, проверяя обратные билеты и паспорта. Когда увидели у Павла российский паспорт, то сразу заявили: «Russian — no!».

По словам блогера, через переводчика ему объяснили, что из-за изменений в законодательстве российские граждане могут попасть в Таиланд лишь по воздуху. Знакомый японский турист утверждает, что отказов было «много».

Местные издания ранее заявляли, что по меньшей мере 185 иностранцам отказали во въезде в Таиланд. Страна пошла на ужесточение въездного контроля из-за военного конфликта с Камбоджей. Власти считают, что безвизовый режим может использоваться для вербовки наемников или шпионов среди туристов.