«Аэрофлот» отправил на Пхукет почти 4 миллиона пассажиров

Авиакомпания «Аэрофлот» отмечает 15-летний юбилей полетов на один из самых востребованных курортов Юго-Восточной Азии. По данным перевозчика, общий пассажиропоток на направлениях из России на Пхукет за этот период превысил отметку в 3,6 млн человек.

© tourdom.ru

Как рассказали в пресс-службе национального перевозчика, наибольшей популярностью традиционно пользуется столичный маршрут: более 2,6 млн пассажиров выбрали рейсы из Москвы для отдыха на тайских пляжах.

История регулярного сообщения началась в последние дни 2010 года, когда 29 декабря лайнер Airbus A330 выполнил первый рейс SU555. Текущий, 2025-ый, ознаменовался новым рекордом: на данном направлении было перевезено свыше 885 тыс. путешественников. Этот показатель на 5,6% превысил результаты 2024-го, демонстрируя устойчивый рост интереса к направлению.

География полетов из России значительно расширилась за эти годы. Сегодня «Аэрофлот» соединяет Пхукет с 8 крупными российскими городами от Дальнего Востока до Урала. Помимо регулярных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, остров доступен для пассажиров из Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока и Екатеринбурга.

Отметим, что после ввода ограничений на полеты российских авиакомпаний в 2022 году, позиция азиатских курортов укрепилась на отечественном туррынке. Вырос спрос не только на Таиланд, но и на Вьетнам и другие страны.