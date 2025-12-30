Ранних бронирований на лето стало в 3,5 раза больше: какие страны лидируют

Рынок ранних продаж на летний сезон показывает кратный прирост: объем бронирований на следующее лето увеличился в 3,5 раза год к году. По данным Level.Travel, спрос формируют прежде всего зарубежные направления – Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Вьетнам. Российские курорты также остаются в числе заметных вариантов, пишет «Коммерсантъ».

Структура заказов смещена в сторону путешествий для двоих с проживанием в 4–5* отелях – такие пакеты выбирают почти в 60% случаев. Средний чек летнего тура сейчас составляет 250 тыс. руб. На Турцию приходится более половины всех купленных путевок, вторую строчку занимают поездки по России, третью — Египет.

Финансовые мотивы остаются ключевыми: туристы стараются зафиксировать курс и воспользоваться сезонными предложениями, которые многие операторы добавляют к концу года. По данным Level.Travel, бронирования на праздничные выходные в феврале, марте и мае вдвое превышают прошлогодние. Поездки на длительные выходные, включающие 23 февраля, обходятся на 9% дешевле, средний чек – 260 тыс. руб. На этих датах чаще выбирают Египет и Таиланд; растет интерес к Вьетнаму. Куба также вошла в число заметных направлений и подешевела.

Туры на март сейчас в среднем стоят 230 тыс. руб. Наиболее просматриваемые направления на этот период – ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам и Китай; реже – Шри-Ланка и российские курорты. По майским праздникам цены в среднем на 6% ниже, чем при раннем бронировании год назад. Речь идет о пакетах в Турцию, Египет и ОАЭ.

Доля России в структуре майских продаж меньше, при этом средний чек по внутренним поездкам снизился на треть год к году – до 68 тыс. руб.