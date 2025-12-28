Перечислены причины возникновения у россиян страховых случаев за рубежом

Российские туристы получают страховые выплаты за простуды и отравления. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, указав на страны, где российские туристы чаще всего оформляют страховые полисы, а также на причины возникновения страховых случаев.

© Вечерняя Москва

«Статистика ведущих страховых компаний, работающих с туроператорами, свидетельствует о том, что чаще всего российские туристы оформляют страховки при поездках в те страны, куда поток больше. Например, в Турцию, которая традиционно сохраняет лидерство по данному показателю. В первую пятерку стран по страхованию входят еще Египет, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ — также пропорционально турпотоку», — пояснила Ломидзе.

По ее словам, общий объем страховых выплат увеличивается. Например, одна из ведущих компаний, «Евроинс», выплатила в 2025 году 600 миллионов рублей, что на 20 процентов больше по сравнению с предыдущим годом, при этом количество страховых случаев достигло 30 тысяч.

По словам Ломидзе, рост выплат связан с увеличением стоимости медицинских услуг за границей, а также с инфляционными процессами, особенно в Турции, где стабильность лиры — давно наболевшая тема.

Исполнительный директор АТОР подчеркнула, что большинство страховых случаев традиционно связано с простудами, проблемами с сердцем и сосудами, отравлениями и различными травмами. В Азии некоторые туристы сталкиваются с трудностями при адаптации к климату и местной кухне, а в Таиланде и Вьетнаме происходят ДТП во время катания на мотобайках. В ряде стран существуют риски из-за укусов насекомых. В этом сезоне было много упоминаний об экзотических вирусах и лихорадках, однако статистика страховых компаний показывает, что массовых случаев не зафиксировано.

Ломидзе также отметила, что уровень страхования для отдыха на внутренних маршрутах хоть и растет, но все еще остается низким. Чаще всего туристы оформляют полисы при поездках на горнолыжные курорты. Но страховые компании продолжили расширять ассортимент своих продуктов в уходящем году, включая страхование задержек и отмен чартерных авиарейсов. Появляются новые программы для иностранных туристов, приезжающих в Россию, говорится в материале.

Также АТОР раскрыла стоимость отдыха «все включено» на популярных курортах Азии. Например, россиянам придется заплатить около 440 тысяч рублей на двоих за новогодний тур по системе «все включено» на Пхукете.