Что известно о проблемах с заселением в отели Вьетнама

Российские туристы, прилетающие во вьетнамский Фукуок на новогодние каникулы, сталкиваются с проблемами при заселении в отели и аппартаменты. О проблемах отдыхающих сегодня сообщил телеграм-канал Baza. Редакция TourDom.ru узнала подробности о ситуации на курорте.

© Freepik

Как выяснилось, со сложностями сталкиваются самостоятельные туристы, которые забронировали жилье через онлайн-сервисы. Так одна из россиянок пожаловалась, что по прилете не смогла найти апартаменты Lion Home. Это объект, который предлагался на Booking.com, – на месте стало понятно, что несмотря на фотографии, его вообще не существует. Попытки найти альтернативу на весь отдых не удались: остальные отели, куда обратилась туристка, заполнены. В итоге ей приходится «кочевать» и жить по 1–2 ночи в разных местах из-за отсутствия свободных номеров.

Еще один случай произошел с парой, которая решила устроить путешествие по Вьетнаму. Уже находясь в континентальной части за 2 дня до перелета на курортный остров они получили сообщение «Принять вас не можем». Попытались забронировать новый объект самостоятельно, но уже пару дней не могут дождаться подтверждения.

Туристы часто жалуются на нечистых на руку владельцев мини-отелей:

«Мы бронировали Gloca Hotel Phu Kuok. Уже в дату вылета пришло сообщение, что бронь отменили. По приезде к счастью нашли где жить, а тот вариант просто переименовали в Herrin Hotel. Чуваки просто меняют названия и продолжают обманывать людей».

Крупные телеграм-каналы по традиции пытаются выдать несколько частных случаев за массовую проблему. На самом деле большинство отдыхающих на острове спокойно проводят свой зимний отпуск. Но в канун высокого спроса находятся нечистые на руку мошенники, кто оставляет самостоятельных туристов ни с чем. В целом в туристических чатах спокойно – люди решают повседневные вопросы, которые возникают на отдыхе – аренда байков, экскурсии, советуют хорошие места. От организованных туристов жалоб нет.

Что касается проблем с местами в отелях на Новый год, то это всегда было актуально из-за высокого спроса. Ранее TourDom.ru писал, что еще в ноябре востребованные отели на Фукуоке было сложно забронировать не только на Новый год, но и после каникул.