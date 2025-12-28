Россияне остались на улице из-за нехватки отелей

Российские туристы, которые массово заполонили курорты Вьетнама, остались на улице из-за овербукинга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что речь идет об острове Фукуок, где отели продают больше мест, чем у них есть по факту. В итоге приезжающие россияне оказываются без крыши над головой и вынуждены искать жилье на переполненном туристами курорте. Некоторые брони были сделаны за два месяца, однако о нехватке номеров постояльцам сообщили лишь по прилете.

Более того, некоторые соотечественники и вовсе забронировали несуществующие гостиницы. При этом проблемы коснулись не только жилья, но и транспорта. Из-за возросшего спроса на мотобайки приходится стоять за ними в очередях.

Ранее российская туристка выполнила опасные трюки на мотоцикле во Вьетнаме и угодила под следствие. Полиция вызвала на допрос 34-летнюю женщину после появления в соцсетях видео, на котором она едет на коленях и лежа на сиденье мотоцикла большой мощности по дорогам общего пользования.