Российский бомонд массово собрался на новогодние праздники на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Местные жители и туристы отмечают, что русская речь здесь звучит повсюду, а уровень жизни гостей из России остается баснословно высоким.

© runews24.ru

Престижный итальянский курорт Форте-дей-Марми, который в нулевые годы журналисты окрестили «Москвой у моря», и сегодня остается главной новогодней точкой притяжения для российской элиты. Как рассказывает давно живущий в Европе россиянин Денис, приехавший сюда в канун праздников, городок буквально заполнен состоятельными соотечественниками. Повсюду слышна русская речь, а на парковках выстроились ряды роскошных автомобилей.

Денис отмечает, что, несмотря на санкции и визовые сложности, русские гости по-прежнему задают тон местной жизни. Рестораны со средним чеком от 1500 евро на человека полностью забронированы, многие столики закреплены за постоянными клиентами из России годами, пишет mk.ru.

Персонал в отелях и магазинах свободно говорит по-русски. Все это создает у приезжего ощущение, будто он попал в дорогой русскоязычный сериал, где деньги не имеют значения, а байки о тысячных чаевых давно стали частью местного фольклора.