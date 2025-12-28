Туристы столкнулись с трудностями по пути на Мальдивы

Ограничения в воздушном пространстве Москвы в пятницу вечером серьезно отразились на расписании столичных аэропортов. Несколько сотен вылетов было скорректировано, а десятки вечерних рейсов отменены. Проблемы продолжают наблюдаться и сейчас.

До сих пор не добрались до Внуково с Мальдив пассажиры рейса ZF222. Борт AZUR air накануне вечером ушел на запасной аэродром в Самару. Оттуда самолет отправят в ближайшие часы – он прилетит в столицу только в 13:40. В пути суммарно со временем в Самаре туристы проведут порядка 25 часов. Из-за этого серьезно задержан и обратный вылет в Мале – ZF111 ориентировочно отправят в 18:25 с 15-часовым отставанием.

В целом во Внуково до 9 утра ни один рейс не обходился без задержек. Всю ночь ждали вылета Turkish Airlines TK410 в Стамбул – борт отправили только в 8 утра. ТК412 взял курс на Турцию с 5-часовой задержкой. ТК4901 значится отмененным. Почти в 9 утра вместо часа ночи вылетел FZ988 в Дубай. Чуть меньще оказались задержки AZUR air на Пхукет (5 часов) и FlyOne Armenia в Ереван (6 часов).

В Шереметьево вылета в Волгоград более 12 часов ждали пассажиры рейса DP6969, но тут наложился еще и «ковер» в аэропорту назначения. На час меньше задержался борт лоукостера в Пермь.

Из утренних рейсов наибольшая задержка у SU520 в Дубай – борт отправят с 8-часовым отставанием в 16:15. В остальном рейсы по популярным зарубежным туристическим направлениям вылетали с отставанием в пределах 1–2 часов от графика. SU1000 опаздывает в Калининград на 6 часов, и еще один борт – на 4. Самолет Nordwind в Сочи также отправят на 4 часа позже. В пределах 3–4 часов наблюдаются задержки у «Победы» на внутренних направлениях.