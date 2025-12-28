«Бюджет — более миллиона». Россиянин описал отдых с семьей в Дубае

Российский турист отдохнул с семьей в Дубае и описал свой опыт фразой «бюджет — более миллиона рублей». Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Айтишник из Москвы Сергей рассказал, что они с женой и сыном выбрали пятизвездочный отель Jumeirah Mina Al Salam. По словам россиянина, он был похож на дворец из сказки и идеально подходил для семейного отдыха. Однако цена за тур получилась солидная — 850 тысяч рублей за троих, включая перелет, трансфер и проживание в номере с видом на море.

Сергей признался, что он остался доволен инфраструктурой отеля, пляжем с чистым песком и шезлонгами, а также большим выбором ресторанов. Однако минусы тоже были.

«Во-первых, цена всего — Дубай не для экономных. Тур за 850 тысяч рублей — это только начало: еда вне полупансиона — 200-300 дирхамов (около 4,2-6,3 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру") на ужин, экскурсии — еще 50 тысяч рублей. Шопинг унес 50 тысяч рублей. Итого отпуск вышел под 1,2 миллиона рублей — ого! Минус для бюджета», — посетовал читатель издания.

Кроме того, мужчина отметил, что в октябре в Дубае были толпы туристов и сильная жара.

«Даже в октябре плюс 35 градусов, с ребенком гулять днем тяжело, только утром или вечером. Кондиционеры везде, но на улице потеешь мгновенно», — признался он.

Ранее другая россиянка побывала в Дубае и описала его фразой «показуха и пустой пафос». По ее словам, в этом городе все «вылизано, отшлифовано, сияет», но внутри — пустота.