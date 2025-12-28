«Курорты-призраки»: какие горнолыжные трассы Европы заброшены и что с ними будет

Сотни горнолыжных трасс в Альпах оказались заброшены, превратив прежние курорты в «призраки». И глобальное потепление угрожает незавидной участью десяткам других горнолыжных курортов.

“Когда горнолыжный курорт Сёз-2000 закрылся в конце сезона в 2018 году, работники предполагали, что они вернутся на работу следующей зимой. Карты трасс были разложены рядом со степлером; расписание движения персонала было прикреплено к стене, – пишет автор публикации в The Guardian Фиби Уэстон. – Шесть лет спустя пожелтевшая газета от 8 марта 2018 года лежит сложенной на боку, как будто кто-то только что пролистал ее в тишине. На столе остается недопитая бутылка воды”.

Курорт Сёз в южных Французских Альпах был открыт 85 лет и являлся одним из старейших в стране. Сегодня это один из десятков заброшенных горнолыжных курортов по всей Франции – часть нового ландшафта “станций-призраков”. Более 186 из них уже закрыты навсегда, констатирует The Guardian.

Из–за глобального потепления линия снегов в Альпах поднимается все выше, а тысячи строений остаются гнить – некоторые из них разрушаются и загрязняют окружающую среду, что вызывает споры о том, что должно произойти с остатками старого образа жизни - и стоит ли позволить природе вернуть себе горы.

В 1990-х годах ситуация со снегопадами в Сёзе стала ненадежной. Чтобы курорт был финансово жизнеспособным, он должен был работать не менее трех месяцев. В ту последнюю зиму он продержался всего полтора месяца. В течение двух лет, предшествовавших этому, он вообще не мог работать.

Открытие курорта каждый сезон обходилось местным властям в 450 000 евро. По мере того как сезон сокращался, цифры перестали суммироваться. Чтобы избежать роста долгов, было принято решение о закрытии.

“Поддержание его в рабочем состоянии обошлось нам дороже, чем закрытие на сезон”, - говорит Мишель Рику-Шарль, председатель местного общественного совета Бюш-Деволюи, который курирует этот объект. Даже при самых оптимистичных прогнозах будущее выглядело мрачным. “Мы рассматривали возможность использования искусственного снега, но поняли, что это отсрочит неизбежное”, - говорит он.

Прошло семь лет, прежде чем прибыли грузовики и вертолеты, чтобы начать демонтаж опор.

Во Франции сегодня насчитывается 113 заброшенных горнолыжных подъемников общей протяженностью почти 63 км, почти три четверти из которых находятся в охраняемых районах. Это не просто лыжная инфраструктура. По оценкам Ассоциации дикой природы горных районов, в горах Франции насчитывается более 3000 заброшенных сооружений, которые постепенно разрушают богатейшую дикую местность Европы. Сюда входят военные, промышленные и лесные отходы, такие как старые кабели, обрывки колючей проволоки, ограждения и старая техника.

Горнолыжный курорт Сёз быстро становится одним из таких загрязнителей. Небольшая деревянная кабина у подножия подъемника теряет изоляцию. Канаты, которые когда-то использовались для разметки трассы, оборваны, а с пилонов падают куски пластика. В старых навесах у каждого конца подъемников часто все еще хранятся трансформаторы, асбест, моторные масла и консистентные смазки. Со временем эти вещества просачиваются в почву и воду.

Коррозия металлических конструкций, оставшихся со времен второй мировой войны, таких как противотанковые ограждения и металлические шипы, привели к изменению видов растений в окружающей местности, что потенциально дает представление о том, что может произойти, если пилоны будут ржаветь в ближайшие десятилетия.

Некоторые считают, что курорты должны оставаться памятными местами, увековечивающими память о поколениях людей, которые жили здесь и катались на лыжах; другие считают, что их следует вернуть к диким ландшафтам, убрав разрушающее оборудование.

Деконструкция курорта Сёз началась 4 ноября 2025 года, за месяц до того, как должен был начаться лыжный сезон. Подъемники курорта были подняты по воздуху с помощью вертолета, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду и сжатие грунта.

Французское законодательство требует демонтажа подъемников, если они больше не используются. Однако закон распространяется только на подъемники, построенные после 2017 года. Срок службы большинства из них составляет 30 лет, поэтому подъемники не будут считаться устаревшими как минимум до 2047 года. Этот процесс также является дорогостоящим: демонтаж в Сёзе обойдется в 123 000 евро. Это означает, что большая часть заброшенной горнолыжной инфраструктуры будет разрушаться на месте.

Вопрос о том, что делать с этими местами, будет актуален не только в горах Европы, но и во всем мире. Лыжный спорт исчезает из многих альпийских ландшафтов.

Исследования показывают, что при повышении температуры в мире на 2°C более чем на половине существующих курортов может выпасть слишком мало снега. Высокогорные курорты уязвимы из-за таяния вечной мерзлоты, что угрожает пробуренным в ней опорам. Некоторые курорты были заброшены еще до завершения строительства. Даже более крупные курорты, у которых, как правило, есть средства для строительства новых трасс и искусственного снега, борются за выживание, отмечает The Guardian.