Турпром назвал 25 направлений, которые начали бороться с туристами деньгами

С восстановлением мирового туризма многие страны сталкиваются с проблемами перенаселенности и негативного влияния на окружающую среду. Для регулирования туристических потоков и защиты ресурсов все больше направлений вводят плату за вход и экологические сборы. 25 направлений, в которых ввели новые ограничения, привел «Турпром».

Европейские города, такие как итальянская Венеция, хорватский Дубровник и испанская Барселона, уже применяют плату за вход и ограничения на количество туристов. Цель — предотвратить массовый туризм и реинвестировать средства в защиту культурного наследия и улучшение жизни местных жителей.

В Азии плата за вход часто связана с охраной природы. Например, в Бутане взимают сборы за устойчивое развитие, а на Бали — туристический налог. Отдельные места, такие как гора Фудзи в Японии и бухта Майя в Таиланде, также вводят ограничения на количество посетителей.

В Северной и Южной Америке доступ к известным местам, таким как Мачу-Пикчу и Галапагосские острова, осуществляется за плату, направляемую на охрану природы и управление потоками туристов.

В Африке плата за вход используется для обеспечения устойчивого развития. Например, в Руанде такая ситуация произошла с разрешениями на трекинг к гориллам, а в Южной Африке с дифференцированной системой сборов для местных и международных посетителей. На горе Эверест в Непале плату вводят для обеспечения безопасности туристов, говорится в материале.

