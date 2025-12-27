Россия и Индия планируют упросить визовый режим

Власти России и Индии ведут переговоры о взаимном упрощении визовых процедур для предпринимателей. Это необходимо, чтоб повысить интенсивность контактов между компаниями двух государств, сообщил ТАСС торговый представитель РФ в Нью-Дели Андрей Соболев. По его словам, снижение визовых барьеров поможет развитию не только торговли, но и туризма.

Посол Индии в России Винай Кумар накануне заявил о планах запустить безвизовый режим для организованных туристических групп до конца года.