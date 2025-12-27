Что будет с морскими и речными круизами в 2026 году

Редакция TourDom.ru публикует новую серию новогодних прогнозов. В этот раз мы выяснили какие тенденции ожидаются в сфере морских и речных круизов. На эту тему высказались руководители двух туроператорских компаний – Илья Иткин (PAC Group) и Андрей Михайловский («Инфофлот»).

© tourdom.ru

Морские круизы: почему в 2026-м их будет больше

Оба эксперта сходятся в том, что в 2026 году продолжится бурный рост продаж морских круизов. По мнению Ильи Иткина, стимулом станет спуск на воду новых больших лайнеров от MSC Сruises и лояльная политика этой компании по отношению к гостям из России. Андрей Михайловский добавляет, что рынок морских круизов еще далек от насыщения – процесс восстановления от пандемийного потрясения еще не закончился, поэтому работает «отложенный спрос». По его прогнозу, в 2026 году продажи вырастут в 2–2,5 раза.

Куда поехать на отдых и где ждут россиян

Илья Иткин обращает внимание на позитивную тенденцию – несмотря на все попытки ЕС сократить выдачу шенгенских мультивиз виз, есть целый ряд стран, которые продолжают их оформлять, пускай и на короткое время. «Италия, Франция, Испания и Греция открывают визы под круизы. Мы это видим на реальных примерах». За счет этого продолжится возвращение российских туристов в европейские страны и популярные круизные маршруты в акватории Средиземного моря на лайнеры MSC, где россиянам действительно рады.

По словам Иткина, в 2025 году спрос на европейские страны уже был очень хороший. «Можно сказать, что по нашему внутреннему рейтингу, Италия попадает в топ-3 даже несмотря на сложности с отсутствием прямых рейсов».

При этом оба эксперта говорят о «развороте на Восток».

«Открытием 2025 года стал Китай. Темпы роста спроса настолько велики, что эта страна уже может конкурировать с Мальдивами и Эмиратами», – отметил Илья Иткин. Тренд на поездки в Китай в 2026 году продолжится за счет отмены виз.

По словам Михайловского, логично ждать и увеличения интереса к круизам по Юго-Восточной Азии, так как там больше лайнеров, чем, например, в акватории Персидского залива. Сдерживающим фактором сейчас для многих туристов остается не цена, а языковой барьер. Чтобы преодолеть его, в 2026 году туроператоры продолжат наращивать количество русскоязычных групп на лайнерах.

Речные круизы: почему туристам в 2026 году нужно торопиться

А вот рынок речных круизов, по прогнозам, будет стабильным – без всплесков. Как объяснил Андрей Михайловский, в предыдущие сезоны он увеличивался на 20–30–40% за счет импортозамещения. Лайнеры, которые ранее выделялись под иностранных туристов (они занимали порядка 25 судов из 100 имеющихся в России. – Ред.), стали заполняться россиянами. В 2025 году этот ресурс был исчерпан, а круизные операторы достигли максимальной заполняемости имеющихся лайнеров – от 83 до 92%. И теперь возможности для увеличения объемов продаж ограничены. Новые лайнеры строятся, но темпы невысоки: в 2026 году ожидается спуск на воду 176-местного «Николая Жаркова», «Владимира Жириновского» (310 пассажиров) и 144-местного судна для круизов по Байкалу.

Из этого следует вывод – в условиях высокого спроса цены снижаться точно не будут. «Туристам стоит поторопиться с бронированиями речных круизов, не откладывать их на последний момент, ждать распродаж не надо», – посоветовал Андрей Михайловский.

Что будет с выездным туризмом в 2026 году? Зависит от новостей!

Этой темы в своем прогнозе коснулся Илья Иткин. Если в 2025 году фактором, повышающим спрос, стал стабильный курс рубля, то в 2026 году большие ожидания связаны с политикой. «Мы ждем хороших новостей. Если будет достигнуто смягчение санкционного давления, то это сразу и очень позитивно отразится на выездном туризме».

Ранее TourDom.ru публиковал прогнозы на 2026 год от Яны Муромовой (Anex) и Тараса Кобищанова («Русский Экспресс») и руководителей турагентств: Дмитрия Малютина (Level Travel) и Андрея Вершинина («Cлетать.ру»).