Назван самый популярный курорт Кубы

Курорт Варадеро по-прежнему остается самым популярным местом отдыха среди российских туристов на Кубе благодаря развитой отельной инфраструктуре и протяженному побережью с белым песком, сообщил представитель министерства туризма Кубы Оскар Энрикес Диас.

«Варадеро – главный пляжный курорт Кубы, признанный одним из пяти лучших пляжей мира, является самым известным и востребованным направлением у российских туристов», – сообщил Энрикес Диас, передает РИА «Новости» . По его словам, здесь сосредоточено более 20 км белоснежных пляжей и бирюзовое море.

Кроме Варадеро, россияне активно выбирают туркластер Хардинес-дель-Рей в центральной части страны, популярностью пользуются острова Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Санта-Мария. Восточный Ольгин, южный Кайо-Ларго-дель-Сур и столица Гавана также входят в число востребованных направлений.

Энрикес Диас отметил, что Куба развивает разнообразные виды отдыха для россиян, не ограничиваясь пляжами. В стране созданы возможности для морских видов спорта, экотуризма и культурных маршрутов, включая поездки в Виньялес, Топес-де-Кольянтес и экскурсии по местам, связанным с Эрнестом Хемингуэем.

В апреле Россия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве.

Кроме того, Россия и Куба проработали совместную энергостратегию до 2050 года.