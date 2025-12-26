В Египте обделяют одиноких мужчин в бронированиях отелей

В некоторых отелях Египта ввели ограничения на размещение мужчин, путешествующих в одиночку. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эти меры не являются повсеместными и в основном касаются семейных гостиниц. Обычно решение принимается конкретным отелем и может изменяться в зависимости от сезона и заполняемости, пояснили представители одной из туристических компаний.

Согласно информации АТОР, одиноким мужчинам могут отказать в заселении в таких гостиницах, как Rixos Premium Seagate 5*, Rixos Sharm El Sheikh 5*, Steigenberger Alcazar 5*, Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5*, Meraki Resort Sharm El Sheikh (Adults Only) 5* и Meraki Resort 4*. Источники также указывают, что для туристов из некоторых стран СНГ ограничения могут быть более строгими.

«Как отмечают источники в туроператорском сообществе, для постояльцев из некоторых стран СНГ, включая Узбекистан, Азербайджан и Армению, ограничения в указанных отелях могут быть более строгими. Для граждан России, как говорят эксперты, эти меры либо не действуют, либо применяются редко», — говорится в материале.

