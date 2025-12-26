Туристам предложили слетать на Сейшелы на Новый год за 60 тысяч рублей

За 5 дней до Нового года «Аэрофлот» неожиданно расщедрился на бюджетные авиабилеты из Москвы на Сейшелы, причем на каникулярные даты.

Предложение актуально только для легких на подъем – вылетать нужно уже сегодня глубокой ночью, на раздумья и сборы у туристов считаные часы. Обратно из Маэ – 7 января. Цена – 62,9 тыс. руб. только с ручной кладью, за багаж дополнительно возьмут 12,8 тыс. (здесь и далее указаны наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 17:00 26 декабря. – Ред.).

За ту же сумму можно слетать на Сейшелы на более короткий период – до 3 или до 5 января. А вот билеты с возвращением в конце зимних праздников, 10 января, обойдутся более чем втрое дороже: 211 тыс. руб. без учета перевозки чемодана.

Другое предложение может заинтересовать туристов из Иркутска. AZUR air отвезет чартером на вьетнамский остров Фукуок за 53 тыс. руб. Туда – 31 декабря, обратно – через 2 недели, 13 января.

Есть возможность провести все зимние праздники на курорте, правда сам Новый год придется встречать в самолете. Кроме того, туристам надо иметь в виду, что выбор гостиниц на Фукуоке в указанные даты уже крайне скромный. На Booking.com еще можно забронировать 4 варианта размещения: в Stay Hoyel, The Pier Phu Quoc Resort 3* или апартаменты 4* в том же комплексе и Regent Phu Quoc 5*, для оплаты потребуется иностранная банковская карта. На Trip.com, принимающем платежи российскими карточками, и вовсе доступен только один отель, Crowne Plaza Phu Quoc Starbay by IHG 5*.

