Туристы на Шри-Ланке надеются на задержку рейса домой на сутки

У туристов из Санкт-Петербурга появился неожиданный шанс отметить Новый год на Шри-Ланке. За несколько дней до возвращения домой они узнали о возможном переносе своего рейса Red Wings с 31 декабря на первый день следующего года – забрезжила надежда отметить Новый год на море.

По первоначальному расписанию Boeing 777 авиакомпании Red Wings должен вылетать из Хамбантоты рейсом WZ3196 в последний день 2025 года в 13:40 по местному времени.

«Нам сказали, что отель на сутки продлен. Новый вылет, как говорит отельный гид, будет в ночь с 1 на 2 января. Точного времени пока нет. Мы, честно говоря, рады», – делятся приятным для себя известием туристы в соцсетях.

Это последствия временных проблем у авиакомпаний с одним из широкофюзеляжных бортов. На текущий момент он уже вернулся к выполнению рейсов в Таиланд.

«Остаться на Новый год – отличный вариант! Главное, чтобы это точно было. А то мы и прилетели сюда позже – хотелось бы сохранить купленное количество ночей», – отвечают другие.

Причем информацию о переносе получили далеко не все пассажиры рейса:

«Нам пока что ничего не писали. Все по плану».

Редакция TourDom.ru отправила запрос в авиакомпанию.

Вполне возможно, что Новый год петербуржцам все-таки придется отметить дома либо в полете:

«Не хочу вас расстраивать, но авиакомпания постепенно встает в расписание», – отвечают туристы, ожидающие вылетов на Шри-Ланку из других городов.

Сегодня вечером Boeing 777 выполнил рейс из Уфы в Хамбантоту. Перенос составил порядка 26 часов. Еще недавно отставание, по подсчетам пассажиров, было ближе к полутора суткам. Далее борт выполняет разворотный рейс в Москву. Как утверждают туристы, с билетам на ближайшие дни, они пока что не получали информации о переносах.