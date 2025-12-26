Российские туристы под Новый год стали главными мишенями хакеров

Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год — они начали красть данные с их смартфонов перед праздниками. Об этом пишет издание «Новые Известия» со ссылкой на экспертов.

Они рассказали, что хакеры нацелились в первую очередь на бизнес-туристов из России, которые под Новый год закрывают многие сделки и возят с собой устройства с конфиденциальными данными. «Мошенники знают, что у руководителей и профессионалов часто есть расширенные права доступа, а значит, они могут стать ключом к гораздо более масштабным утечкам», — сказал директор службы поддержки Atlantic.Net Крис Шайрок.

Речь идет об использовании вредоносного программного обеспечения (ПО). Сообщается, что публичные сети в залах ожидания аэропортов, кафе, в холлах отелей и других общественных местах представляют опасность.

Ранее россиян предупредили о буме фейковых горящих туров на Новый год. Мошенники продают их с большой нереалистичной скидкой — до 90 процентов.