Россияне массово полюбили отдых в КНДР — за последние два года турпоток в страну вырос более чем в два раза по сравнению с доковидным периодом. Об этом рассказал в интервью Минприроды РФ Александр Козлов, который является сопредседателем межправкомиссии двух стран.

Собеседник агентства отметил, что в 2024 году Северную Корею посетили около четырех тысяч соотечественников, а в 2025-м ожидается показатель в семь тысяч. Для сравнения, в 2019 году турпоток из России в КНДР составлял чуть более тысячи человек.

По словам Козлова, рост интереса россиян связан с увеличением количества мест для отдыха в КНДР — кроме горнолыжного курорта Масикрен, открытого для туристов в 2024 году, там появился и прибрежный курорт в Вонсане.

«Учитывая уникальные культурные и природные особенности региона, думаем, что в 2026 году увидим вновь увеличение показателя», — отметил он.

Кроме того, министр заявил, что Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы. Козлов также выразил уверенность в реализации в будущем совместных проектов по созданию туристической инфраструктуры.

Ранее россиянам предложили отпраздновать свадьбу в Северной Корее. В таких турах молодоженов ожидают приятные сюрпризы, фотосессии, встречи и знакомство с корейскими традициями.