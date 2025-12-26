Досмотры россиян на границе Польши ужесточились

На границе Польши ужесточили досмотр российских туристов перед Новым годом — таможенники начали залезать в телефоны соотечественников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«В канун праздников они (пограничники — прим. "Ленты.ру") проверяют подарки, продукты и даже могут залезть в галерею айфонов, чтобы посмотреть фото за неделю», — говорится в материале.

К тому же, россияне рассказали, что раньше разрешалось провозить лишь 500 евро (45 тысяч рублей) на человека, сейчас же — до 300 (27 тысяч рублей).

Также пограничники внимательно проверяют продукты и требуют чек. Если его нет, могут потребовать оставить товар в Польше. Объясняется это строгими санкциями Евросоюза (ЕС). В случае отказа вскрывать подарки и показывать провозимое россиянам может грозить штраф в 30 процентов от стоимости.

Ранее сообщалось, что на границе с Польшей образовалась пробка из рвущихся в Россию европейцев. Уточнялось, что только на погранпереходе Гжехотки перед въездом в Калининградскую область постоянно стоит более 200 машин.