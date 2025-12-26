Сколько в 2025 году потратили путешественники на самые дорогие туры

Сервис OneTwoTrip похвастался самым дорогим бронированием года – тур на Мальдивы почти за 7 млн руб. За эту сумму компания из 6 человек собиралась провести 24 дня на пятизвездочном курорте в формате НВ (полупансион).

© tourdom.ru

На первый взгляд выглядит впечатляюще, но на самом деле для указанных параметров это средняя цена – подобные варианты есть у любого туроператора, продающего Мальдивы.

Например, «Русский Экспресс» в августе текущего года отправил на Мальдивы группу туристов за 59 млн руб. – каждый заплатил за 21-дневный отдых более 3,5 млн без учета дороги.

У PAC Group одна семья из 3 человек купила 18-дневный тур на Маврикий за 287 тыс. евро, другая – трехнедельную поездку во Францию за 280 тыс.

Высокий чек есть и на других направлениях. Например, «АРТ-ТУР» продает круизы в Антарктиду по цене от 100 тыс. долларов за пару недель и путешествия на частные острова – от 30 тыс. долларов в сутки.

Расходы у путешествующих по России скромнее. Так, самый дорогой тур, проданный туроператором «Дельфин», стоил 1,2 млн руб. за 2-дневный отдых 3 человек в одном из кисловодских санаториев.

Высокий средний чек показали в 2025 году и турагенты. Это видно по статистике сервиса онлайн-бронирования «Островок B2B». Самый дорогой отель турагент забронировал за 19 млн руб. – 6 ночей в Рио-де-Жанейро. На втором месте Кения: 13,8 млн руб. за 8 ночей. На третьем Дубай: 11 млн руб. за 3 ночи.

Добавим, что в текущем году россияне потратили на путешествия более 5 трлн руб. Сумма неокончательная и, исходя из данных Росстата, ЦБ РФ, отраслевых ведомств, в итоге может достичь 6 трлн. Число туристических поездок за границу, по предварительным расчетам, выросло на 15–25%, по стране – на 8–12%.