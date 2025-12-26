Туристам стоит изменить подход к планированию поездок в экзотические страны

Популярные среди россиян новогодние путешествия в далекие тропические страны могут обернуться серьезным испытанием для здоровья. Об этом заявил бывший главный государственный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко. По мнению эксперта, резкий переход в климатический пояс, где в разгар зимы царит летняя жара, создает мощный стрессовый удар по организму.

© tourdom.ru

Геннадий Онищенко рекомендует радикально пересмотреть подход к планированию таких поездок. Оптимальным решением он называет длительный выезд в экзотические страны весной – например, в марте, с возвращением в мае. Это позволяет не только избежать экстремальной для иммунитета резкой смены обстановки, но и эффективно сократить для себя зимний период. Ключевым негативным фактором академик считает совокупное воздействие смены часовых поясов и кардинально другого климата, что в комплексе способно значительно ослабить защитные функции организма.

Рекомендации Онищенко часто носят предостерегающий характер. Ранее он призывал россиян воздержаться от поездок в Турцию на фоне вспышек вируса Коксаки, а также избегать посещения ряда стран Юго-Восточной Азии из-за разрушительных последствий землетрясений, приведших, по его словам, к перебоям с водоснабжением и отсутствию нормальной туристической инфраструктуры.