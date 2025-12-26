«Каждый штат — как новая страна». Блогер поделился впечатлениями о США

Российский тревел-блогер Александр описал США словами «каждый штат — как новая страна». Впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Путешествуя по Америке, автор публикации посетил Северную Каролину и поразился местным законам. Так, в городах штата на законодательном уровне запрещено петь фальшиво. А держать собаку на поводке многие жители до сих пор отказываются, потому что несут ответственность за то, что она может сорваться и убежать. Поэтому они возят собак в колясках.

Также в штате нельзя играть в бинго дольше пяти часов, делать шуточные предложения руки и сердца и использовать слонов для вспашки полей.

«Знаете, сколько слонов я встретил в Северной Каролине? Ноль. Но закон есть», — удивился путешественник.

