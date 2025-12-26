Какие новогодние традиции России удивляют иностранцев

Тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала новогодние традиции России, которые удивляют иностранцев. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что жители других государств считают странной привычку отмечать праздник под фон телевизора. Также для них необычно, что Новый год все россияне встречают одинаково: за общим столом с салатами, которые иностранцам не кажутся съедобными.

«Все держится на двух обязательных, невероятно трудоемких холодных салатах на основе майонеза — салате оливье и селедке под шубой. Хотя их привлекательность непостижима для всех, кроме русских», — передала слова жительницы Америки блогерша.

При этом для граждан США или Европы остается непонятным наличие рядом с Дедом Морозом Снегурочки. Также они удивляются длинным новогодним каникулам.

«В большинстве стран за пару дней все возвращается в обычный режим. У нас Новый год растягивается. И весь январь ощущается как длинный вдох перед возвращением в реальность», — заключила путешественница.

