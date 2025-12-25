Росавиация отменила ограничения на ночные вылеты в Израиль

Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 мск из России в Израиль. Об этом сообщили в федеральном агентстве.

«Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 мск из аэропортов России в аэропорты Израиля. <...> Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров», — отмечается в сообщении Росавиации.

Как пояснили в ведомстве, соответствующее решение было принято после детального анализа обстановки на Ближнем Востоке, а также согласовано агентством с заинтересованными ведомствами.

В зимнем расписании 2025-2026 годов регулярные и нерегулярные рейсы между Россией и Израилем выполняют две отечественные авиакомпании - "Азимут" и Red Wings, уточнили в Росавиации. Авиакомпании летают по пяти маршрутам, в частности, из Москвы, Жуковского, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи в Тель-Авив с общей частотой 16 рейсов в неделю.