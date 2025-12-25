Ждать ли россиянам прямые рейсы в Доминикану в 2026 году

Публичных подтверждений от российских авиакомпаний о готовности и датах запуска прямых рейсов Москва – Доминикана в ответ на соответствующий запрос Росавиации пока нет.

© tourdom.ru

Источник в «Аэрофлоте» сообщил порталу «ТурДом», что планов летать на это направление нет. Очевидно, нацпер не пойдет на риск, пока не получит «железные» гарантии неприкосновенности самолетов, которые могут задержать в доминиканском аэропорту в условиях санкций (страна под сильным политическим влиянием США), а также наземного обслуживания и заправки. Помимо группы «Аэрофлота», техническая возможность летать в Доминикану есть только у Nordwind. Что касается AZUR air, то его широкофюзеляжные Boeing 767 не дотянут до Пунта-Каны без промежуточной посадки, так как кратчайший маршрут над Европой для российских лайнеров сейчас закрыт.

Хендлинговые и топливные провайдеры в аэропортах Доминиканы аффилированы с европейскими холдингами, поэтому они отказываются обслуживать российские борта из‑за санкционных рисков.

До 2019 года Доминикана стабильно входила в топ‑5 дальних зарубежных направлений для отдыха у россиян. Ежегодный поток туристов из РФ измерялся сотнями тысяч. В рейтингах популярности туристических направлений Службы «Банко» страна регулярно поднималась на верхние строчки зимних предпочтений благодаря безвизовому въезду до 30 дней и длительному высокому сезону – с ноября по апрель.

Плюсы Доминиканы по сравнению с другой популярной у наших отдыхающих страной Карибского региона, Кубой, – более развитая отельная база сегментов 4–5*, современная инфраструктура курортов Пунта‑Каны и Ла‑Романы, стабильный ultra all inclusive международных сетей, широкие пляжи Атлантики и Карибского моря, а также разнообразие экскурсионки.

Что касается текущего момента, Доминикана вряд ли сильно заинтересована в туристах из России. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), в 2024 году турсектор обеспечил примерно 16,1% ВВП Доминиканской Республики – это около 20,5 млрд долларов. При этом крупнейшими поставщиками иностранных гостей в страну стали США (39%), Канада (14%) и Колумбия (4%). Эти три государства обеспечивают Доминикане более половины въездного турпотока. На долю России ранее приходилось не более 4%.