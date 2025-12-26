Иностранных туристов обманом везут на восток Финляндии вместо Лапландии

Путешественники из Великобритании обнаружили, что вместо отдыха в Лапландии им предлагают туры в других регионах Финляндии. Оператор TUI продвигал рождественские туры в регион Кайнуу под общим заголовком «Поездка в Лапландию». Однако это место, как передает Yle, географически не относится к Лапландии.

© Вечерняя Москва

Семья Фэй Гарви узнала об обмане только после оплаты, когда начала готовиться к поездке и прочитала отзывы в интернете. Они пытались поменять тур на поездку в Лапландию, но не смогли. Перед Рождеством все места в настоящей регион, где живет Санта-Клаус, уже были заняты. Многие британские путешественники возмущены, так как вместо Лапландии им продают туры на восток Финляндии, где нет туристов из-за отсутствия россиян.

С точки зрения клиентского опыта все составляющие волшебного отдыха в Лапландии одинаковы, независимо от того, пройдет отдых географически в Лапландии или нет, — ответили недовольным путешественникам представители туроператора.

Между тем мошенники в Таиланде в последнее время стали активно обманывать россиян, предлагая им арендовать квартиры, которые на самом деле не существуют.