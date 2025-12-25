Во сколько обойдется поездка в Индию в отель пять звезд

Поездка в Индию в отель пять звезд в марте обойдется от 170 тысяч рублей на двоих на неделю, рассказал НСН Воскан Арзуманов.

© Unsplash

Безвизовый режим в Индии для туристических групп из России не будет означать, что туристы должны будут жить и отдыхать группами, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Индия, возможно, уже до конца года запустит безвизовый режим для туристических групп из России, заявил посол Индии в России Винай Кумар, передает РИА Новости. Арзуманов рассказал, как это повлияет на турпоток.

«Индия – это популярное туристическое направление у россиян, безвизовый режим повлияет на рост турпотока. Виза в Индию не такая дешевая, поэтому интерес сразу вырастет. На самом деле все группами и летают, если говорим про массовый туризм. Это как у Китая были раньше групповые списки на остров Хайнань. Мы просто присылали им, какие туристы у нас летят на самолете, это считалось группой уже. Это не значит, что все вместе будут жить в одном отеле. Я думаю, что они идут по китайской схеме в этом смысле. Цены вполне приемлемые. Поездка в отель пять звезд в марте, например, обойдется от 170 тысяч рублей на двоих на неделю. Можно и дешевле, можно дороже. Это если говорим про Гоа», — рассказал он.

Он также развеял миф о том, что Индия небезопасная страна.

«Туроператоры не работают с опасными странами. Понятное дело, если есть немытыми руками, то можно заразиться не только в Индии. Ротавирус есть везде, где есть жара, где хорошо размножаются микробы. Поэтому если человек соблюдает элементарные правила гигиены, с ним все будет хорошо, он не отравится. Да, нужно мыть фрукты и так далее, Индия в этом смысле не опаснее любых других стран. Но надо учитывать, что там и опасные обитатели в океане живут, включая скатов, мошки… Но это есть везде. Сейчас самое популярное направление – это Гоа, туда наши туристы едут в основном. Если визы отменят, появится куча туров по Индии, там есть, что посмотреть», — добавил собеседник НСН.

Президент РФ Владимир Путин 4-5 декабря посетил Индию по приглашению премьера Индии Нарендры Моди. По итогам переговоров Россия и Индия подписали 29 совместных документов. В ходе переговоров Моди заявил, что Индия и Россия в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».