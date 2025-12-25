Собачьи фекалии сорвали авиарейс

Найденные в самолете Frontier Airlines собачьи фекалии сорвали рейс в США — его отменили, когда все пассажиры уже были на борту. Об этом пишет издание People.

© РИА Новости

Инцидент произошел на рейсе из Лос-Анджелеса в Чикаго. Пассажир Марк Сан рассказал, что после обнаружения фекалий стюардессы обратились со странной просьбой к клиентам авиакомпании.

«У кого-то здесь есть собака. Мы не взлетим, пока не найдем ее. Пожалуйста, сообщите, если вы думаете, что ваш сосед поднялся на борт с животным», — заявила бортпроводница.

Сан отметил, что эти слова вызвали недоумение у пассажиров.

«Если кто-то садится в самолет с домашним животным, и экипаж об этом не знает, то проблема в экипаже», — подчеркнул он.

По его словам, спустя некоторое время стюардессы перестали искать питомца и перешел к решению проблемы.

Изначально рейс задержали на 30 минут из-за возникшей проблемы — борт должен был вылететь в 21:30. Однако и в это время самолет не взлетел, хотя посадка завершилась. В 23:00 пилот объявил, что рейс перенесли на утро.

Ранее пассажир Delta Air Lines испражнился в салоне самолета во время полета и возмутил попутчиков. Путешественники требовали, чтобы стюардесса убрала фекалии, однако та отказалась это делать.