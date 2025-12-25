Граждан России призвали воздержаться от поездок в Германию

Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Германию из-за притеснений россиян в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ, передает РИА Новости.

«Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости», — заявила дипломат. Она отметила, что представители власти ФРГ нарушают права россиян.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев обвинил правительство Германии в попытке прикрыть посягательство на активы России. По его словам, правовых механизмов для реализации планов по изъятию активов не существует. Посол также отметил, что Россия готова ответить на любые не согласованные с Москвой операции с замороженными активами.