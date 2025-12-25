Почему отдых в Турции в 2026 году не станет дешевле

В федеральных СМИ появились публикации со ссылкой на представителей турбизнеса Антальи, прогнозирующих, что отдых в Турции может подешеветь в наступающем году.

Основанием для таких предположений стала позитивная статистика по инфляции в этой стране: по итогам ноября она замедлилась до 31% в годовом выражении, тогда как показатель в среднем по 2025 году – 57%. Если тенденция продолжится, могут опуститься и цены на летний отдых, приводят аргументы в публикациях.

Корреспондент «ТурДома» пообщался с топ-менеджерами крупных туроператоров, а также некоторыми турецкими отельерами. Ни те ни другие веских оснований для оптимизма пока не видят. Контрактные цены гостиниц на лето-2026 в основном утверждены еще к октябрю – началу раннего бронирования. В среднем они на 5–7% выше прошлогодних. Кроме того, тарифы в договорах с отельерами у туроператорских компаний фиксируются в евро. Поэтому на стоимости туров уровень инфляции в Турции никак не должен отразиться.

С другой стороны, продукты, расходные материалы и все прочее, необходимое для приема и обслуживания гостей, отели покупают за турецкие лиры. И если цены на внутреннем рынке действительно будут расти более низкими темпами, чем отельеры закладывали в расчеты, то издержки сократятся, что даст возможность гибко управлять тарифами. Например, выпускать выгодные спецпредложения ближе к началу высокого туристического сезона. «Стимулом для этого может стать конкуренция с другими направлениями: ОАЭ, Египтом, даже странами ЮВА – Таиландом и Вьетнамом, которые летом также стараются привлечь туристов снижением цен», – говорит Дарья Домостроева («Интурист»). Впрочем, позитивные ожидания по инфляции – это пока только надежды и предположения, а вот рост расходов гостиниц на персонал – уже реальность, справедливо замечает независимый турецкий эксперт Адем Чичек: «С января 2026-го МРОТ в Турции увеличится на 27%, до 28 075 лир нетто. В сфере услуг это существенно отразится на бюджете компаний».

На стоимость туров влияют и курс рубля, и состояние дел в экономике, и геополитическая ситуация. Но в решающей степени – спрос. Если интерес к поездкам за границу, в том числе в Турцию, будет расти, то при динамическом ценообразовании турпакеты также подорожают.

