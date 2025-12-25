ЕС может экстренно отключить новую биометрическую систему контроля

Европейские власти рассматривают возможность полного отключения новой биометрической системы контроля EES на время новогодних и рождественских каникул. Решение обсуждается на фоне коллапса в аэропортах Шенгенской зоны, где пассажиры вынуждены стоять в очередях по несколько часов.

© tourdom.ru

Система въезда-выезда (EES), запущенная 12 октября для автоматизации пограничного контроля, привела к обратному результату. По данным Международного совета аэропортов (ACI), время обработки документов пассажиров на границе увеличилось на 70%, что критически сказалось на качестве обслуживания в воздушных гаванях Франции, Германии, Португалии, Испании, Италии, Греции и Исландии.

Социальные сети заполнены жалобами путешественников.

«Сотни людей стоят в очереди, а потом все равно ставят штампы в паспорта. Это смешно», – написал один из пассажиров в аэропорту Лансароте.

Аналогичные сообщения о многочасовых очередях поступают из Лиссабона и Праги.

Гендиректор ACI EUROPE Оливье Янковец заявил, что задержки вызваны регулярными сбоями системы, нехваткой автоматизированных пунктов пропуска и недостаточным количеством персонала. Он предупредил, что если проблемы не будут решены к 9 января 2026 года, когда порог регистрации вырастет с 10 до 35% путешественников, это «неизбежно приведет к гораздо более серьезным заторам и системным сбоям, создав угрозы безопасности».

При этом в ACI подчеркнули, что поддерживают цели системы EES, но требуют от Европейской комиссии и стран Шенгена «дополнительной гибкости» в ее внедрении, чтобы избежать полномасштабного хаоса в пик сезона.