Групповой безвиз для российских туристов в Индии могут ввести до конца года

Индия рассматривает возможность введения безвизового режима для российских туристических групп в ближайшее время. Об этом заявил посол Индии в РФ Винай Кумар, отметив, что соответствующее решение может быть принято уже в текущем месяце.

Инициатива была анонсирована премьер-министром Нарендрой Моди во время официального визита президента Владимира Путина 4–5 декабря. В рамках мер по активизации туристического обмена между странами планируется отменить визовые сборы как для индивидуальных путешественников, так и для организованных групп на основе взаимности.

«Теперь мы будем выдавать бесплатные визы для туристов и тургрупп. Это делается на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы», – уточнил дипломат.

На вопрос о сроках он ответил, что ждать нововведения долго не придется.

В настоящее время граждане России для посещения Индии оформляют электронную визу, стоимость которой варьируется от 10 до 80 долларов США в зависимости от сезона. Именно этот сбор предполагается отменить в первую очередь.