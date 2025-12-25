Отдых в Таиланде закончился для туриста арестом

Суд арестовал на 8 суток пассажира, устроившего дебош на рейсе из Челябинска на Пхукет. Данную информацию распространила Транспортная прокуратура Урала в своем телеграм-канале.

© tourdom.ru

По сведениям правоохранительных органов, 52-летний житель Челябинска перед вылетом в Таиланд употреблял крепкие спиртные напитки прямо в салоне самолета. Стюардесса сделала ему замечание, но пассажир не успокоился после этого и начал ее публично оскорблять. Прибывшим на место полицейским мужчина также оказал сопротивление.

Сотрудникам правопорядка для задержания пришлось применить физическую силу и использовать наручники. После этого дебошира доставили в дежурную часть органов внутренних дел.

Металлургический районный суд города Челябинска, изучив материалы административного протокола, назначил нарушителю меру наказания в виде 8 суток административного ареста. Однако на этом история пассажира не заканчивается.

В сообщении прокуратуры также указано, что на челябинца отдельно составлен протокол по факту применения насилия в отношении полицейского. Материалы направлены следователям для принятия решения о возможном возбуждении уже уголовного дела.