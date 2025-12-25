Высокий пассажир откинул спинку кресла в самолете и вызвал гнев попутчиков

Высокий пассажир откинул спинку кресла в самолете на женщину с ребенком и вызвал гнев и осуждение попутчиков. Об инциденте рассказала его супруга на форуме Reddit, на него обратило внимание издание People.

Женщина с мужем летели эконом-классом в Европе. Позади них сидела пара с маленьким ребенком. «Рост моего мужа — шесть футов (182 сантиметра), ему обычно нужно место для ног. Поэтому он откинул сиденье, чтобы немного потянуться», — написала женщина.

Однако вскоре отец ребенка попросил высокого мужчину сесть прямо. Тогда последний поменялся местами со своей женой, которая значительно ниже ростом. На соседнем месте мужчина смог откинуть спинку сиденья, а его супруга оставила ее в вертикальном положении.

«Через 15 минут женщина постучала по креслу моего мужа и попросила не откидывать спинку, потому что она летела с ребенком», — пишет пассажирка.

Пара объяснила ей, что они заплатили за эти места и уже один раз пошли на компромисс для ее комфорта. По словам пассажирки, после этого атмосфера в салоне самолета изменилась — одна из попутчиц даже подошла к женщине с малышом, чтобы узнать, все ли хорошо. В своем посте на Reddit женщина призналась, что ей показалась несправедливой реакция сидящих рядом людей.

